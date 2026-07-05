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Polizei Hagen

POL-HA: Fahrradfahrer bei Alleinunfall leicht verletzt

Hagen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Samstag (04.07.2026) gegen 13:40 Uhr im Hagener Stadtteil Garenfeld wurde ein 42-jähriger Radfahrer leicht verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der Mann mit seinem Fahrrad den Radfahrstreifen der Ruhrtalstraße in Fahrtrichtung Schwerte. Er trug dabei einen Fahrradhelm.

In Höhe der Kreuzung Westhofener Straße / Hagener Straße kam der Radfahrer vermutlich aufgrund eines technischen Defekts an seinem Fahrrad zu Fall. Nach ersten Erkenntnissen war die Fahrradkette gerissen.

Der 42-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen der Berufsfeuerwehr Hagen brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf. Zur Dokumentation fertigten die Einsatzkräfte eine Verkehrsunfallanzeige, Lichtbilder sowie eine Unfallskizze.

Die Polizei teilt mit, dass Radfahrende im Straßenverkehr besonders gefährdet sind. Aufgrund ihrer schmalen Silhouette sind sie für Autofahrer oftmals erst spät zu erkennen. Weiterhin fehlen Sicherheitseinrichtungen wie zum Beispiel eine schützende Karosserie, Sicherheitsgurte oder Airbags. Zudem können sie hohe Geschwindigkeiten erreichen. Bei einem möglichen Sturz oder Unfall ist besonders der Kopf gefährdet - schwerste Gehirnverletzungen können Folge von Stürzen bei schon sehr geringer Geschwindigkeit sein. Aus diesen Gründen sollte das Tragen eines Fahrradhelmes (wie es der 42-Jährige auch vorbildlich tat!) dabei für alle Radfahrenden, nicht nur für Kinder, selbstverständlich sein. Denn Fahrradhelme retten Leben! Gute, mit einem Prüfsiegel versehene Fahrradhelme sind im Fachhandel erhältlich. (rd)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
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Telefon: 02331 986 2066
E-Mail: fld.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
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Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

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