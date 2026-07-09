Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Unbekannte erbeuten Tresor/Zeugen gesucht

Groß-Gerau (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter nahmen am Mittwochabend (08.07.) eine Moschee in der Klein-Gerauer-Straße ins Visier und erbeuteten hierbei einen Tresor samt Inhalt. Gegen 23.15 Uhr sollen sich nach aktuellem Ermittlungsstand zwei Männer gewaltsam über den Haupteingang Zutritt in das Innere der Moschee verschafft haben. Dort trafen sie auf einen 23 Jahre alten Mann, bei dem es sich um ein Mitglied der Gemeinde handelt, hielten ihn in Schach und erbeuteten anschließend einen Tresor samt darin befindlichem Bargeld. Mit ihrer Beute suchten sie im Anschluss in einem silberfarbenen SUV in unbekannte Richtung das Weite.

Einer der Kriminellen ist etwa 1,80 Meter groß, kräftig und trug kurze Jeans, ein Kappe und eine Brille. Sein Begleiter ist circa 1,75 Meter groß, dünn und hat einen dunklen Hautton. Er war mit langer Hose bekleidet und trug eine blaue Bauchtasche mit mehreren Handys bei sich. Er soll sich bei der Flucht verletzt haben und "humpelte" anschließend. Nach Angaben des 23-Jährigen sprachen die Kriminellen mit starkem Akzent und es handelte sich bei den Flüchtigen vermutlich um aus Indien oder Pakistan stammende Männer.

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen werden gebeten, mit der Kriminalpolizei in Darmstadt (Kommissariat OE 10) unter der Rufnummer 06151/969-0 Kontakt aufzunehmen.

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