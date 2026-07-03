Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Dachstuhlbrand

Main-Tauber-Kreis (ots)

Werbach-Gamburg: Dachstuhlbrand

Bei einem Dachstuhlbrand in Werbach-Gamburg entstand am Donnerstagnachmittag Sachschaden in Höhe von circa 75.000 Euro. Gegen 13:40 Uhr wurden die Flammen im Anbau eines Einfamilienhauses im Burgweg gemeldet. Die Feuerwehren aus Tauberbischofsheim, Werbach, Gamburg und Wenkheim rückten mit einem Großaufgebot aus und konnten durch ihr schnelles Eingreifen ein Übergreifen des Feuers auf das Haupthaus verhindern. Verletzt wurde niemand. Brandursächlich ist vermutlich ein technischer Defekt eines Stromkastens. Die Ermittlungen dauern an.

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