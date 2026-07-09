Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: +++AKTUELL+++ Brand in Autowerkstatt/Pallaswiesenstraße gesperrt - Türen und Fenster geschlossen halten

Darmstadt (ots)

Am Donnerstag (09.07.), gegen 11.15 Uhr, kam es es aus bislang unbekannter Ursache im Bereich einer Autowerkstatt in der Pallaswiesenstraße zu einem Brand. Die Feuerwehr ist aktuell mit Löscharbeiten im Einsatz. Zur Brandursache und Schäden sind noch keine Angaben möglich.

Die Pallaswiesenstraße ist zwischen der Mainzer Straße und der Pfnorstraße aufgrund der Einsatzmaßnahmen derzeit für den Verkehr gesperrt. Aufgrund der starken Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Es wird nachberichtet.

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