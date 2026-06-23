Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Nachtrag aufgrund Täterfestnahme zu: Schwere räuberische Erpressung an Tankstelle in Calw - Polizei sucht Zeugen!

Calw (ots)

Wie bereits am 10.06.2026 über das Presseportal berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/137462/6291784) wurde in den Abendstunden des 9. Juni eine Tankstelle in der Bischofstraße von einem Unbekannten überfallen.

Umfangreiche Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Stuttgart und des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, unter Einbindung weiterer Polizeipräsidien, führte zwischenzeitlich zur Festnahme von zwei tatverdächtigen Männern, welche sich seit dem 21.06.2026 in Untersuchungshaft befinden. Alle weiteren Einzelheiten ergehen aus der heutigen Pressemeldung des Polizeipräsidiums Ludwigsburg (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/6300195)

Benjamin Koch, Pressestelle

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