Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Calw - Schwere räuberische Erpressung an Tankstelle in Calw - Polizei sucht Zeugen!

Calw (ots)

Bislang unbekannter Täter hat am Dienstagabend einen Tankstellenmitarbeiter bedroht und die Aushändigung von Bargeld gefordert.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand betrat der unbekannte Täter, am 09.06.2026, gegen 20:30 Uhr, vermummt den Verkaufsbereich einer Tankstelle in der Bischofstraße in Calw und forderte unter Vorhalt einer Schusswaffe die Herausgabe von Bargeld. Nachdem der Mitarbeiter dem Täter einen niedrigen dreistelligen Geldbetrag aushändigte, flüchtete dieser fußläufig nach Norden in Richtung Hirsau.

Der unbekannte Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

Männlich, ca. 18 Jahre alt, sprach deutsch mit polnischem Akzent. Er trug einen Fischerhut in den niederländischen Nationalfarben, eine hellblaue OP-Maske, einen grünen Pullover, einen roten Rucksack auf dem Bauch, eine mit weißen Linien gemusterte Jogginghose auf dunklem Hintergrund und Turnschuhe.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zum Sachverhalt oder dem Gesuchten Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 07231 186-4444 beim Kriminaldauerdienst zu melden.

Anna Schwalbe, Pressestelle

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