Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Nagold - Scheunenbrand

Nagold (ots)

Am Sonntag kam es gegen 12:00 Uhr in der Mötzinger Straße zu einem Brand einer Holzscheune.

Das Gebäude stand innerhalb kurzer Zeit in Vollbrand und wurde durch die Flammen nahezu vollständig zerstört. Mutmaßlich beschädigte die enorme Hitzeentwicklung zudem die Fassade und die Fensterscheiben eines unmittelbar angrenzenden, durch eine Garage von der Scheune getrennten, Wohnhauses.

Durch starken Funkenflug entzündete sich im weiteren Verlauf eine hinter der Scheune gelegene Grünfläche. Die eingesetzten Feuerwehrkräfte brachten dieses Feuer jedoch zeitnah unter Kontrolle und löschten es erfolgreich.

Die Brandursache ist aktuell Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf circa 100.000 Euro.

Neben der Polizei war auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort.

Benedikt Sengle, Pressestelle

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