Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Heizöl in Kläranlage festgestellt - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Niefern-Öschelbronn (ots)

Am vergangenen Freitag wurde eine nicht unerhebliche Menge von Heizöl in einem Becken der Kläranlage in der Schloßstraße festgestellt. Spezialisten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt habe die Ermittlungen aufgenommen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht!

Nach ersten Ermittlungen bemerkte am Freitagabend ein Mitarbeiter der Kläranlage in Niefern-Öschelbronn, dass sich in einem Becken der Anlage Heizöl befinden dürfte. Unverzüglich wurden alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, darunter die Verständigung der Feuerwehr, des Umweltamtes vom Landratsamt Enzkreis und der Polizei. Mit Unterstützung der Feuerwehr wurden Reinigungsarbeiten durchgeführt und das Heizöl gebunden. Die Höhe des Schadens ist bislang unklar.

Ersten Einschätzungen zufolge dürfte eine geschätzte Menge von bis zu 400 Litern Heizöl auf noch unbekannte Art und Weise in das Abwassersystem gelangt oder eingeleitet worden sein. In Betracht kommen die Bereiche Wurmberg, Niefern-Öschelbronn und Kieselbronn, welche an das Abwassernetz zur Kläranlage angeschlossen sind. Die Ermittlungen wegen des Anfangsverdachts der Gewässerverunreinigung dauern an.

Der Arbeitsbereich Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Pforzheim sucht in diesem Zusammenhang Zeugen im Bereich Wurmberg, Niefern-Öschelbronn und Kieselbronn, welche verdächtige Wahrnehmungen (auch durch den typischen Geruch) gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07041 9693-0 beim Polizeirevier Mühlacker zu melden.

Benjamin Koch, Pressestelle

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