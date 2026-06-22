Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Exhibitionist belästigt Spaziergängerin im Stadtpark - Zeugen gesucht!

Pforzheim (ots)

Ein bislang unbekannter Mann hat am Samstagmittag vor einer 22-jährigen Frau an seinem Glied manipuliert.

Nach bisherigem Kenntnisstand lief die Frau gegen 13:50 Uhr mit ihrem Hund im Stadtgarten spazieren. Neben dem Fußweg unter der Werderbrücke stand ein Mann, der ihr bereits zu Beginn ihrer Gassirunde aufgefallen war. Er starrte die junge Frau an, fing an seine Hose samt Unterhose auszuziehen und manipulierte an seinem Geschlechtsteil. Dabei lief er auf die Spaziergängerin zu. Erst als ihr Hund den Mann anknurrte, drehte dieser sich um und versteckte sich hinter einer Mauer. Trotz einer umgehend eingeleiteten Fahndung konnte der Unbekannte nicht mehr angetroffen werden.

Personenbeschreibung:

Der Mann war zwischen 30 und 40 Jahre alt, hatte eine schmale Statur, dunkelbraune, ungepflegte Haare und einen Vollbart. Er trug ein rotes T-Shirt und eine helle Hose.

Das Kriminalkommissariat Pforzheim hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die gesuchte Person geben können, sich beim Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 zu melden.

Melanie Konrad, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell