Polizei Essen

POL-E: Essen: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: 34-Jähriger durch Stichwaffe schwer verletzt - Ein Tatverdächtiger festgenommen, weitere Zeugen gesucht

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Am Mittwochmittag (3. Juni) wurde ein Mann auf der Haus-Berge-Straße im Essener Stadtteil Altendorf mit einer Stichwaffe verletzt. Die Polizei hat unter der Leitung der Staatsanwaltschaft eine Mordkommission eingerichtet.

Zeugen meldeten gegen 12:19 Uhr eine schwer verletzte Person auf der Straße. Die Einsatzkräfte fanden vor Ort den mit mehreren Stichen verletzten 34-jährigen Mann. Der Essener wurde in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr besteht inzwischen nicht mehr.

Die Polizei nahm kurz darauf einen Tatverdächtigen fest, bei dem es sich um einen 30-jährigen Mann mit türkischer Staatsangehörigkeit handelt. Ein Haftrichter ordnete auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen Untersuchungshaft an.

Hintergrund der Tat sind nach derzeitigen Erkenntnissen Streitigkeiten im familiären Umfeld. Die Polizei sucht weitere Zeugen und nimmt Hinweise telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de entgegen. /aro

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