Polizei Essen

POL-E: Essen: Skelettierte Überreste im Schellenbergerwald aufgefunden - 1. Folgemeldung

Essen (ots)

45134 E.-Stadtwald:

Am 25. Februar dieses Jahres wurde der Polizei der Fund möglicher skelettierter menschlicher Überreste in einem Waldstück im Bereich des Schellenberger Waldes gemeldet.

Unsere Ursprungsmeldung finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/skelettierte-ueberreste-im-schellenberger-wald-aufgefunden

Die nun abgeschlossenen rechtsmedizinischen Untersuchungen führten zur Identifizierung der Frau.

Bei der Toten handelt es sich um eine damals 78-jährige Frau, die seit dem Jahr 2022 als vermisst galt. Die Seniorin hatte damals ihre Wohnung verlassen und war seitdem unbekannten Aufenthalts gewesen.

Im Zuge der damaligen Vermisstenfahndung leitete die Polizei umfangreiche Suchmaßnahmen ein. Diese verliefen jedoch ohne Erfolg.

Unsere damalige Meldung finden Sie hier:

https://essen.polizei.nrw/presse/78-jaehrige-marlis-b-aus-essen-stadtwald-vermisst-0

Nach aktuellem Ermittlungsstand liegen weiterhin keine Hinweise auf ein Gewaltverbrechen vor. Die Ermittlungen zu den genauen Todesumständen dauern an. /ruh

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