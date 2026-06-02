Polizei Essen

POL-E: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Essen und Polizei Essen: 74-jährige Frau verletzt - Mordkommission ermittelt wegen versuchten Totschlags gegen den 37-jährigen Sohn

Essen (ots)

45279 E.-Horst: Am Samstagabend (30. Mai) wurde eine 74-jährige Frau in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses im Essener Stadtteil Horst verletzt gefunden. Als Tatverdächtiger gilt der 37-jährige Sohn. Die Polizei richtete noch in der Nacht eine Mordkommission ein.

Gegen 21:30 Uhr erhielt die Polizei über den Notruf Kenntnis von einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung des Mehrfamilienhauses. Bei Eintreffen schrie der Tatverdächtige die Beamten durch die geschlossene Tür an und verhielt sich aggressiv.

Da der Mann weder auf die mehrfachen Aufforderungen reagierte noch bereit war, die Tür zu öffnen, entschieden sich die Beamten für eine gewaltsame Öffnung. Kurz darauf verhielt sich der Tatverdächtige ruhig und kooperativ.

In der Wohnung fanden die Polizisten die 74-Jährige leicht verletzt auf dem Boden liegend vor. Sie wies Anzeichen stumpfer Gewalteinwirkung auf. Rettungskräfte brachten die Frau zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus.

Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den 37-jährigen Sohn der Geschädigten. Der 37-jährige ist deutscher und russischer Staatsangehöriger.

Der Tatverdächtige wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen durch den zuständigen Amtsrichter vorläufig in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht.

Die Polizei Essen ermittelt unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts. Hierzu wurde noch in der Nacht eine Mordkommission eingerichtet. /RB

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