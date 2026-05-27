Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Lagerhalle - Werkzeuge entwendet

Oldenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Halle auf einem Firmengelände in der Schlachthofstraße in Oldenburg eingebrochen und haben Werkzeug entwendet.

In der Zeit zwischen dem 22. Mai, 12:00 Uhr, und gestern Morgen beschädigten die Täter ein Rolltor und verschafften sich so Zutritt zu der Halle. Aus dem Inneren wurden anschließend mehrere Werkzeuge gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 0441-7904115 zu melden. (612695)

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