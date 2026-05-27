PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Einbruch in Lagerhalle - Werkzeuge entwendet

Oldenburg (ots)

Bislang unbekannte Täter sind in den vergangenen Tagen in eine Halle auf einem Firmengelände in der Schlachthofstraße in Oldenburg eingebrochen und haben Werkzeug entwendet.

In der Zeit zwischen dem 22. Mai, 12:00 Uhr, und gestern Morgen beschädigten die Täter ein Rolltor und verschafften sich so Zutritt zu der Halle. Aus dem Inneren wurden anschließend mehrere Werkzeuge gestohlen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der 0441-7904115 zu melden. (612695)

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle
Jens Rodiek
Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Alle Meldungen Alle
  • 27.05.2026 – 11:18

    POL-OL: Senior wird Opfer eines Schockanrufes

    Oldenburg (ots) - Gestern kam es im Bäkeweg in Oldenburg zu einem Betrug zum Nachteil eines Seniors. Die Polizei sucht Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt der Senior gegen 12:30 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter des Amtsgerichtes. Dieser teilte ihm mit, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind tödlich verletzt worden sei. Zur Abwendung einer angeblich drohenden ...

    mehr
  • 25.05.2026 – 04:34

    POL-OL: Einbruch in Spielothek mit Zeugenaufruf/Trunkenheitsfahrt

    Oldenburg (ots) - Einbruch in Spielothek Am frühen Samstagmorgen, 23.05.2026, kam es in Apen / Augustfehn zu einem Einbruch in eine Spielothek. Kurz nach 02:00 Uhr konnte der bislang unbekannte Täter die Eingangstür zur Lokalität mit Gewalt überwinden und gelang so ins Innere des Gebäudes. Hier wurden mehrere Spielautomaten aufgebrochen. Die Westersteder Polizei bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Personen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren