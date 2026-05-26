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Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Oldenburg: Ermittlungen nach Leichenfund +++ Frau noch nicht identifiziert +++ Obduktion angeordnet

Oldenburg (ots)

Nachdem am Freitag, 22. Mai 2026, eine leblose Person in Oldenburg in der "Haaren", einem Nebenfluss der "Hunte", gefunden wurde, dauern die Ermittlungen der Polizei weiter an.

Bei der Person handelt es sich um eine Frau, deren Alter zum gegenwärtigen Zeitpunkt der Ermittlungen auf mindestens 70 Jahre geschätzt wird.

Die Polizei geht nach wie vor davon aus, dass ein sogenanntes Fremdverschulden ausgeschlossen werden kann.

Um die genauen Umstände des Todes der Verstorbenen weiter aufklären zu können, ordnete das zuständige Amtsgericht Oldenburg auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg am heutigen Dienstag, 26. Mai 2026, eine Obduktion des Leichnams an.

Der leblose Körper der Frau wurde am Freitagabend, 22. Mai 2026, in der "Haaren" unweit einer Brücke am Uhlhornsweg gefunden. Ein 35-jähriges Ehepaar hatte gegen 20:20 Uhr den Notruf gewählt und die Polizei informiert.

Die vorherige Pressemitteilung finden Sie im Presseportal:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/68440/6280553

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland
Pressestelle

Mathias Kutzner

Telefon: 0441/790-4004
E-Mail: pressestelle@pi-ol.polizei.niedersachsen.de
https://bit.ly/2tdxQao


https://twitter.com/polizei_ol

Original-Content von: Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland, übermittelt durch news aktuell

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