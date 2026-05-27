Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Senior wird Opfer eines Schockanrufes

Oldenburg (ots)

Gestern kam es im Bäkeweg in Oldenburg zu einem Betrug zum Nachteil eines Seniors. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen erhielt der Senior gegen 12:30 Uhr einen Anruf von einem angeblichen Mitarbeiter des Amtsgerichtes. Dieser teilte ihm mit, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind tödlich verletzt worden sei. Zur Abwendung einer angeblich drohenden Haftstrafe sei die Zahlung einer hohen Geldsumme erforderlich.

Unter dem Eindruck der geschilderten Situation suchte der Senior daraufhin Wertgegenstände zusammen, darunter auch Münzen.

Gegen 14:15 Uhr erschien eine bislang unbekannte Frau an der Wohnanschrift des Seniors. Dieser übergab der Frau die Wertsachen, woraufhin sie sich sofort entfernte.

Während der gesamten Tat wurde das Gespräch mit dem angeblichen Mitarbeiter des Amtsgerichtes durchgehend aufrechterhalten, sodass der Senior erst nach Beendigung der Übergabe Kontakt zu seiner Tochter aufnehmen konnte. Nachdem sich der erste Schock gelegt hatte, stellte sich heraus, dass es sich um einen Betrug handelte.

Die Abholerin wird als etwa 50 Jahre alte Frau beschrieben. Sie soll circa 160 bis 170 cm groß gewesen sein und blonde, lockige, bis zum Hals reichende Haare gehabt haben. Bekleidet war sie mit einem weißen Langarmshirt sowie einem langen weißen Rock.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu der beschriebenen Frau geben können, sich unter der 0441-7904115 zu melden. (615833)

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