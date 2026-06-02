Polizei Essen

POL-E: Essen: Polizei nimmt Randalierer in Gewahrsam - Passanten unterstützen bei Fixierung von renitentem Mann

Essen (ots)

45127 E.-Stadtkern: Samstagabend (30. Mai) randalierte ein Mann in der Innenstadt derart stark, dass die eingesetzten Polizisten den 32-Jährigen nur mit erheblichem Kraftaufwand fixieren konnten. Da der Mann um sich trat und die Beamten verletzte, unterstützten Passanten die Maßnahme. Die Polizei sucht nun diese Zeugen.

Gegen 22:25 Uhr rief ein Gastronom die Polizei, da ein Mann in seinem Lokal am Kennedyplatz randaliere. Die Beamten führten den 32-Jährigen (US-amerikanische Staatsangehörigkeit) hinaus und durchsuchten ihn im Anschluss. Währenddessen sperrte sich der Mann zunehmend, sodass die Einsatzkräfte ihm Handfesseln anlegen wollten.

Bei der Fixierung riss sich der Mann plötzlich los, schlug mit den Fäusten in Richtung der Beamten und versuchte, ihnen Kopfstöße zu geben. Nur mit erheblichem Kraftaufwand gelang es den Polizisten, den Randalierer zu Boden zu bringen und zu fixieren. Dort trat und schlug der Mann weiter um sich und biss einem Beamten in den Oberschenkel. Dadurch verletzte der 32-Jährige die Polizisten. Passanten, die den Widerstand beobachteten, halfen den Beamten bei der Fixierung.

Hinzugerufene Unterstützungskräfte brachten den Mann schließlich ins Polizeigewahrsam. Auf dem Weg dorthin randalierte er im Streifenwagen weiter und spuckte in Richtung der Einsatzkräfte. Die beiden verletzten Polizisten wurden anschließend in einem Krankenhaus untersucht und waren nicht mehr dienstfähig.

Aufgrund der dynamischen Situation war es den Beamten nicht mehr möglich, die Personalien der unterstützenden Passanten aufzunehmen. Diese werden nun gebeten, sich bei der Polizei zu melden, insbesondere auch im Hinblick auf ihre geleistete Zivilcourage. Für diesen Einsatz möchte sich die Polizei persönlich bedanken. Dies geht telefonisch unter 0201/829-0 oder per Mail hinweise.essen@polizei.nrw.de. /Aro

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