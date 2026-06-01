Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Polizei Essen sucht Zeugen nach Verkehrsunfall an der Bülowstraße

Essen (ots)

45479 MH.-Broich: Donnerstagvormittag (28. Mai) musste ein Autofahrer Kindern ausweichen, die in der Bülowstraße mit ihrem Fahrrad plötzlich auf die Fahrbahn fuhren. Infolgedessen kollidierte der Mann mit zwei geparkten PKW. Die Polizei sucht Zeugen.

Der 65-jährige Mülheimer fuhr mit seinem Skoda gegen 11:30 Uhr auf der Bülowstraße in Fahrtrichtung Prinzeß-Luise-Straße, als in Höhe der Einmündung Königstraße plötzlich zwei Kinder mit ihren Fahrrädern auf die Straße fuhren. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, musste der Mann stark bremsen und ausweichen. Dabei kollidierte er mit einem geparkten VW, welcher wiederum auf einen geparkten Audi geschoben wurde. Alle drei Autos sind nicht mehr fahrbereit.

Seine 60-jährige Beifahrerin aus Mülheim wurde leicht verletzt, der 65-Jährige blieb unverletzt. Die Kinder fuhren auf ihren Fahrrädern davon. Sie werden durch Zeugen und den Mülheimer wie folgt beschrieben: Zwei Jungen im Alter zwischen acht und zehn Jahren, wobei der Jüngere einen blauen Helm getragen haben soll. Sie waren auf für sie viel zu kleinen Fahrrädern, möglicherweise der Marke "Pucky", unterwegs. Nach dem Unfall fuhren die Jungen in Richtung Michaelstraße.

Zeugen werden gebeten, sich per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 zu melden. /Aro

Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell