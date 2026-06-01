Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Unbekannte sprengen Hauseingangstür - Polizei sucht Zeugen

Essen (ots)

45475 MH.-Dümpten: Am frühen Samstagmorgen (30. Mai) sprengten Unbekannte die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses an der Kappenstraße. Verletzt wurde dabei nach aktuellem Kenntnisstand niemand. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 2 Uhr kam es an der Hauseingangstür des Mehrfamilienhauses zu einer Detonation. Durch die Explosion wurden die Hauseingangstür sowie die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung erheblich beschädigt. Zudem zersprang die gläserne Überdachung vor dem Mehrfamilienhaus. Auch der Steinboden im Eingangsbereich, eine angrenzende Holzhütte sowie eine Garagentür wurden durch die Detonation beschädigt.

Zum Zeitpunkt der Explosion befanden sich mehrere Personen im Gebäude, diese blieben allerdings nach aktuellen Erkenntnissen unverletzt.

Nach ersten Zeugenaussagen entfernte sich unmittelbar nach der Tat eine unbekannte maskierte männliche Person zu Fuß von der Tatörtlichkeit.

Die Polizei leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein, bei denen auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde. Die Spurensicherung erfolgte noch in der Nacht durch die Kriminaltechnische Untersuchungsstelle.

Das zuständige Kriminalkommissariat ermittelt wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion. Zeugen, die Hinweise auf den oder die Tatverdächtigen geben können oder verdächtige Beobachtungen im Bereich der Kappenstraße gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0201/829-0 oder per E-Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de bei der Polizei Essen zu melden. /RB

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