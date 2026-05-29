Polizei Essen

POL-E: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Essen und der Polizei Essen: 32-Jähriger nach Auseinandersetzung schwer verletzt - Mordkommission eingerichtet

Essen (ots)

45327 E.-Katernberg: Am frühen Samstagmorgen (23. Mai) kam es in einem Kulturverein an der Katernberger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 32-jähriger Essener mit türkischer Staatsangehörigkeit schwer verletzt wurde.

Gegen 00:45 Uhr kam es nach aktuellen Erkenntnissen in dem dortigen Kulturverein zunächst zu verbalen Streitigkeiten und daraufhin zur körperlichen Auseinandersetzung zwischen vier Männern. Infolgedessen erlitt der 32-Jährige schwere Verletzungen durch Messerstiche. Der Mann wurde durch Rettungskräfte vor Ort medizinisch versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Beteiligte im Alter von 31 und 24 Jahren wurden augenscheinlich leicht verletzt.

Der Tatverdächtige konnte noch vor Ort angetroffen und als ein 34-jähriger Essener mit türkischer Staatsangehörigkeit identifiziert werden.

Der genaue Ablauf und die Hintergründe der Auseinandersetzung sind bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Essen hat unter Leitung der Staatsanwaltschaft Essen eine Mordkommission eingerichtet. /RB

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