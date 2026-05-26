Polizei Essen

POL-E: Essen: Unbekannter greift Radfahrerin in die Bremse und bringt sie zum Sturz - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45239 E.-Werden: Am Sonntagnachmittag (24. Mai) soll ein unbekannter Radfahrer auf einem Radweg an der Ruhr in die Bremse einer 66-jährigen Radfahrerin gegriffen haben. Die Frau stürzte anschließend und wurde dabei leicht verletzt. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Gegen 14:30 Uhr war die 66-jährige Dortmunderin mit einem Begleiter auf dem Radweg nördlich der Ruhr zwischen Werden und Kettwig unterwegs. Kurz hinter einem Ausflugslokal fuhr ein unbekannter Mann auf einem Trekkingrad dem Duo zunächst dicht auf und beleidigte die Dortmunderin. Bei einem anschließenden verbalen Streit fuhren die beiden Radfahrer nebeneinander und der Unbekannte zog die Bremse der 66-Jährigen. Die Frau stürzte zu Boden und verletzte sich leicht.

Der Unbekannte flüchtete anschließend vom Unfallort. Laut Zeugenangaben soll der Mann zwischen 40 und 50 Jahren alt und 185 - 190 cm groß sein. Er habe eine kräftige Statur und ein senfgelbes Shirt mit einer schwarzen Turnhose getragen. Gefahren sei er auf einem schwarzen größeren Trekkingrad mit gebogenem Lenker.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen. Bitte nehmen Sie für Hinweise Kontakt per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 zum Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen auf./Wrk

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