Polizei Essen

POL-E: Essen: Tödlicher Verkehrsunfall in Essen-Kray - 17-jährige Fußgängerin von zwei Pkw erfasst - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45307 E-Kray: Am Samstagabend (23. Mai) wurde eine 17-jährige Fußgängerin auf dem Korthover Weg von zwei Fahrzeugen erfasst. Die Essenerin verstarb trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen noch am Unfallort. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht weitere Zeugen.

Gegen 21 Uhr trat nach bisherigem Erkenntnisstand eine 17-jährige Essenerin zwischen mehreren geparkten Fahrzeugen vom Gehweg auf die Fahrbahn des Korthover Wegs. Zeitgleich fuhr ein 21-jähriger Essener mit seinem Ford Focus über den Korthover Weg in Richtung Rotthauser Straße. Er erfasste die Jugendliche mit seinem Fahrzeug, wodurch sie auf die Gegenfahrbahn geschleudert wurde. Hier kollidierte die 17-Jährige mit einem entgegenkommenden Volvo XC60, der von einer 31-jährigen Bochumerin geführt wurde.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes und des Notarztes leisteten mehrere Zeugen Erste Hilfe. Die Fußgängerin verstarb noch am Unfallort.

Notfallseelsorger betreuten mehrere Unfallbeteiligte und Zeugen. Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten bis in die Nacht die Unfallspuren.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Essen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen und sucht nach weiteren Zeugen. Bitte nehmen Sie für Hinweise per Mail an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch unter 0201/829-0 zum Verkehrskommissariat 1 der Polizei Essen auf.

Die 17-Jährige ist die zweite Verkehrstote in Essen in diesem Jahr./Wrk

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