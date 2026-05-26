Polizei Essen

POL-E: Essen: Vier Lost Placer werden durch Polizeihund gestellt

Essen (ots)

45133 E.-Bredeney: Am vergangenen Samstag (23. Mai) hat ein Polizeihund einen "Ausflug" von vier Lost Placern an der ehemaligen Polizeischule an der Norbertstraße beendet. Eine der Personen (m/40) versuchte vor den Beamten zu flüchten und wurde dabei durch den Biss eines Diensthundes leicht verletzt.

Gegen 22 Uhr fielen einem Diensthundeführer bei seiner Streife vier Personen auf, die sich durch ein Loch in einem Zaun Zutritt zu dem Gelände an der Norbertstraße verschafft hatten. Aufgrund wiederholter Kupfer-Diebstähle in großem Stil in den vergangenen Wochen, befürchtete der Polizist, dass auch in diesem Fall Einbrecher vor Ort sein könnten.

Gemeinsam mit hinzugezogenen Verstärkungskräften umstellten die Beamten das Gelände und forderten die Personen auf, sich zu erkennen zu geben. Während drei weibliche Personen (33/39/57) sich auf den Boden legten und den Anweisungen der Polizei Folge leisteten, versuchte ein Mann, vor den Beamten wegzurennen. Der Diensthund stellte den 40-Jährigen mit einem Biss in den Arm und verletzte ihn dabei leicht. Eine medizinische Behandlung war allerdings nicht nötig.

Im Nachgang stellte sich heraus, dass es sich bei den Personen nicht um Diebe, sondern um Lost Placer handelte, die sich die ehemalige Polizei-Liegenschaft anschauen wollten. Das Kriminalkommissariat 34 ermittelt nun wegen Hausfriedensbruchs. /LG

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