Polizei Essen

POL-E: Essen: Aufmerksamer Zeuge bemerkt Einbrecher: Festnahme!

Essen (ots)

45329 E.-Altenessen-Nord: Freitagvormittag (22. Mai) verschafften sich Einbrecher Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Straße Hegerkamp in Altenessen-Nord. Dank eines aufmerksamen Zeugen gelang es der Polizei, ein Duo zu stellen.

Gegen 11:15 Uhr bemerkte der 59-jährige Nachbar beim Blick aus dem Fenster drei Personen, die auffällig um das Haus schlichen. Er sah, wie sie eine Fensterscheibe entglasten und sich Zutritt zum Inneren verschafften. Der Essener rief die Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten vor Ort ein Duo stellen. Dabei handelt es sich um einen 21-Jährigen sowie einen 26-Jährigen, beide mit serbischer Staatsangehörigkeit. Der dritte Täter konnte unerkannt flüchten.

Beide befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Beobachtungen rund um den Hegerkamp gemacht oder sogar den dritten Mann beobachtet haben. Hinweise bitte an hinweise.essen@polizei.nrw.de oder telefonisch an 0201/829-0. /aro

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