Polizei Essen

POL-E: Essen: PKW kollidiert mit anderem PKW und flüchtet von der Unfallstelle - Zeugen gesucht

Essen (ots)

45279 E.-Steele: Gestern Morgen (28. Mai) kam es am Sachsenring/Schirnbecker Teiche zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 23-jährige Essenerin leicht verletzt wurde. Die Polizei sucht nun nach dem flüchtigen Autofahrer.

Die 23-Jährige fuhr gegen 6:30 Uhr mit ihrem schwarzen BMW auf dem Sachsenring in Richtung Bochumer Landstraße. In einer Kurve (Höhe Schirnbecker Teiche) brach ein ihr entgegenkommender PKW offenbar aus und kollidierte mit dem BMW. Der Unbekannte fuhr in seinem Wagen (vermutlich ein grauer/silberner VW Golf) weiter. Die 23-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und vor Ort durch einen Rettungswagen medizinisch versorgt.

Das ermittelnde Verkehrskommissariat sucht jetzt nach dem flüchtigen PKW-Fahrer und/oder Zeugen, die Hinweise auf diesen bzw. den Unfallhergang geben können. Hinweise werden von der Polizei Essen unter der 0201/829-0 oder unter hinweise.essen@polizei.nrw.de erbeten./SyC

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