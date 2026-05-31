Polizei Essen

POL-E: Essen: 18-Jähriger flüchtet vor Verkehrskontrolle und verunfallt nach Verfolgungsfahrt

Essen (ots)

45143 E.-Altendorf: Am frühen Samstagmorgen (30. Mai) flüchtete ein 18-jähriger Essener mit einem VW Fox vor einer Verkehrskontrolle auf der Helenenstraße. Nach einer Verfolgungsfahrt durch mehrere Stadtteile verunfallte er auf der Eickwinkelstraße. Die Polizei stellte das Fahrzeug sicher.

Gegen 2:10 Uhr bemerkte ein Streifenteam auf der Altendorfer Straße einen schwarzen VW Fox mit defektem Abblendlicht. Als die Beamten den Fahrer auf der Helenenstraße kontrollieren wollten, hielt dieser zunächst an. Beim Herantreten der Polizisten beschleunigte der Fahrer jedoch unvermittelt und setzte seine Flucht fort.

Im weiteren Verlauf missachtete der Fahrzeugführer mehrfach Rotlicht zeigenden Ampeln und setzte seine Fahrt mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit über mehrere Straßen im Essener Stadtgebiet fort.

Nachdem der 18-Jährige unter anderem die A42 in Fahrtrichtung Dortmund befahren und diese an der Anschlussstelle Altenessen/Karnap wieder verlassen hatte, setzte er seine Flucht fort. Zwischenzeitlich versuchte er augenscheinlich das Fahrzeug anzuhalten und die Flucht zu Fuß fortzusetzen, setzte seine Fahrt jedoch immer wieder fort.

Auf der Eickwinkelstraße verlor er schließlich die Kontrolle über den VW Fox, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Zaun. Der verfolgende Streifenwagen touchierte während des Bremsmanövers leicht das verunfallte Fahrzeug.

Der Fahrer flüchtete anschließend zu Fuß. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den Mann wenig später stellen. Bei der Festnahme verletzte sich der 18-Jährige leicht.

Nach aktuellen Erkenntnissen ist der Essener nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Fahrzeug fanden die Beamten zudem amtliche Kennzeichen, die in jüngster Vergangenheit entwendet worden waren und zur Fahndung ausgeschrieben sind. Auch die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen gehörten nicht zu dem VW Fox.

Das Fahrzeug wurde zur Beweissicherung sichergestellt. Die beiden 16-jährigen Mitfahrerinnen wurden ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Auch der Tatverdächtige wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Gegen den 18-jährigen Deutschen wird nun unter anderem wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung sowie Verstößen gegen das Pflichtversicherungsgesetz und das Kraftfahrzeugsteuergesetz ermittelt. /RB

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