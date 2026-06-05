Polizei Essen

POL-E: Essen: 19-Jähriger kommt bei Trunkenheitsfahrt von der Fahrbahn ab und fährt in Hauswand

Essen (ots)

45307 E.-Leithe:

Gestern Abend (4. Juni) verunfallte ein 19-jähriger Möchengladbacher mit seinem schwarzen Opel Corsa auf der Rodenseelstraße / Lahnbeckstraße. Aufgrund des Verdachts einer Alkoholisierung wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Gegen 21:40 Uhr fuhr der 19-Jährige mit seinem Opel auf der Rodenseelstraße in Richtung Kray. Nach ersten Erkenntnissen kam er vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit und Alkoholeinflusses, auf Höhe der Lahnbeckstraße, nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kollidierte er zunächst mit mehreren Straßenpollern und fuhr durch ein Gebüsch. Anschließend durchbrach er eine Terassenmauer sowie die Außenwand eines Mehrfamilienhauses. Durch die Wucht des Aufpralls entstand ein großes Loch in der Hauswand.

Der Fahrer sowie sein 17-jähriger Beifahrer verletzten sich bei dem Unfall leicht. Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden nicht verletzt.

Die eingesetzten Beamten stellten bei dem 19-jährigen Deutschen Anhaltspunkte für einen vorangegangenen Alkoholkonsum fest. Ihm wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen. Der Opel wurde bei dem Unfall erheblich beschädigt und zur Beweissicherung sichergestellt. /ruh

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