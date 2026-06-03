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Polizei Essen

POL-E: Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Essen, Feuerwehr Essen und DLRG: 14-jähriger Junge nach Badeunfall in der Ruhr verstorben - 1. Folgemeldung - Fremdverschulden ausgeschlossen

Essen (ots)

45276 E.-Steele: Am 23. Mai meldeten mehrere Anrufer, dass ein 14-jähriger Junge im Bereich der Eisenbahnbrücke in Steele in die Ruhr gegangen und anschließend nicht mehr gesehen worden sei. Im Verlauf des Einsatzes konnte der Junge nur noch leblos aus dem Wasser geborgen werden. Trotz umfangreicher Wiederbelebungsmaßnahmen konnte in einem Krankenhaus nur noch der Tod des Jungen festgestellt werden.

Die Ursprungsmeldung finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56893/6280634

Inzwischen liegt das Ergebnis der rechtsmedizinischen Untersuchung vor. Demnach verstarb der Junge infolge eines tragischen Ertrinkungsunfalls. Hinweise auf ein Fremdverschulden haben sich nicht ergeben. /RB

Rückfragen bitte an:

Polizei Essen/ Mülheim an der Ruhr
Pressestelle
Telefon: 0201-829 1065 (außerhalb der Bürodienstzeit 0201-829 7230)
Fax: 0201-829 1069
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Original-Content von: Polizei Essen, übermittelt durch news aktuell

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