Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher stehlen Fahrrad aus Kellerabteil

Jena (ots)

Eine Bewohnerin der Sickingenstraße in Jena musste Sonntagmorgen feststellen, dass ihr Fahrrad aus einer Fahrradbox entwendet wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in das Wohnhaus. Anschließend machten sie sich an einem Kellerabteil zu schaffen. Im Inneren befand sich ein in einer Fahrradbox gesichertes Fahrrad. Um an die Beute zu gelangen, schnitten die Unbekannten den Schließriegel der Sicherung auf und entwendeten das Fahrrad samt Schloss. Der Wert des gestohlenen Rades wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Anschließend konnten die Täter unerkannt flüchten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Sickingenstraße bemerkt haben, sich zu melden (03641 - 81 0 , id.lpi.jena@polizei.thueringen.de).

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