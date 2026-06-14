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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pkw gefährdet Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Weimar (ots)

Am 13.06.2026 zwischen 14:20 Uhr und 14:30 Uhr kam es auf der B 85 sowie im Stadtgebiet von Weimar zu mehreren gefährlichen Verkehrssituationen durch einen Pkw.

Ein schwarzer Pkw befuhr zunächst die B 85 aus Richtung Großobringen kommend in Richtung Weimar. Bereits zwischen Großobringen und dem Ortseingang Weimar geriet der schwarze Pkw wiederholt auf die Gegenfahrbahn, sodass mehrere entgegenkommende Fahrzeuge ausweichen mussten. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt auf der Buttelstedter Straße in Weimar fort. Nach dem Kreisverkehr Weimar-Schöndorf fuhr der Pkw weiter in Richtung Weimar. Auf dem abschüssigen Streckenabschnitt geriet das Fahrzeug erneut langsam und allmählich auf die Gegenfahrbahn, sodass ein entgegenkommender grüner Transporter deutlich nach rechts ausweichen musste. Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder selbst dem schwarzen Pkw ausweichen mussten. Insbesondere wird die Fahrerin bzw. der Fahrer eines grünen Transporters gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar unter dem Aktenzeichen 0147031/2026 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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