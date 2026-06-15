Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Vorfahrt missachtet - Zwei Fahrzeuge bei Unfall auf der B7 beschädigt

Jena (ots)

Am Sonntagvormittag kam es auf der B7 im Bereich einer Tankstelle in Jena zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein Fahrzeugführer war gegen 11:45 Uhr auf der Bundesstraße 7 in Fahrtrichtung Jena Wogau unterwegs. Zeitgleich wollte ein weiterer Pkw von der Zufahrt im Bereich der Tankstelle auf die Bundesstraße auffahren. Dabei wurde das bevorrechtigte Fahrzeug auf der B7 offenbar übersehen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Glücklicherweise wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand verletzt. An den beteiligten Pkw entstand jedoch Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf und sicherte die erforderlichen Daten vor Ort.

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