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Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Pressemeldung Inspektionsdienst Jena

Jena (ots)

Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Gleich mehrfach agierten in der Nacht vom Freitag, den 12.06.2026 zum Samstag, den 13.06.2026 Graffiti-Sprayer im Stadtgebiet von Jena. So verunreinigten zwei Sprayer eine Hauswand in der Erfurter Straße mit großflächigen Schriftzügen. Polizeibeamte konnten die Personen beim Eintreffen mit angebrochenen Spraydosen feststellen. Weiterhin wurden der Polizei im Bereich der Ernst-Schneller-Straße sprühende Jugendliche an einer Hausfasse gemeldet. Eintreffende Polizeibeamte konnten auch hier zwei Jugendliche mit benutzten Spraydosen antreffen. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die beiden in den frühen Morgenstunden den Erziehungsberechtigten übergeben. Gegen die Graffiti-Sprayer wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet.

Diebstahl von Wohnmobil

Das entwendete Wohnmobil wurde am 06.06.2026 im Stadtteil Winzerla in der Bertold-Brecht-Straße abgestellt. Als der Eigentümer am 12.06.2026 das Fahrzeug nutzen wollte, fand er einen leeren Abstellplatz vor. Das weiße Wohnmobil FIAT Ducato hat als besonderes Merkmal einen roten Strich auf der Fahrer- und Beifahrerseite.

Hinweise zum entwendeten Fahrzeug nimmt die Polizei Jena unter 03641-810 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Inspektionsdienst Jena
Telefon: 03641 811123
E-Mail: dsl.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

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