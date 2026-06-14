Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Apoldaer Musiksommer

Apolda (ots)

Als Abschluss des Apoldaer Musiksommers und Park- und Heimatfest fand am Abend des 13.06.2026 um 22:45 Uhr ein Höhenfeuerwerk auf dem Festgelände in Apolda statt. Die Veranstaltung wurde durch etwa 3000 Personen besucht und verlief größtenteils ruhig. Es kam zu einer Körperverletzung durch Anspucken zum Nachteil einer 17-Jährigen, wobei hier gegen einen bekannten 25-Jährigen ermittelt wird.

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