Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Baum blockiert Fahrbahn - Feuerwehr schafft schnell Abhilfe

Jena (ots)

Am Sonntagmorgen kam es auf der Stadtrodaer Straße in Jena zu einer Verkehrsbehinderung durch einen umgestürzten Baum. Gegen 08:30 Uhr wurde zunächst gemeldet, dass ein Baum in den Verkehrsraum hineinrage. Die Gefahrenstelle befand sich stadteinwärts zwischen einer Tankstelle und dem Sportgymnasium. Kurz darauf gingen weitere Hinweise von Bürgern ein, wonach der Baum mittlerweile vollständig quer über der Fahrbahn liege und die Straße blockiere. Die alarmierte Feuerwehr rückte umgehend aus und beseitigte das Hindernis. Durch den schnellen Einsatz konnte die Fahrbahn zügig wieder freigegeben werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Polizei bedankt sich bei den aufmerksamen Bürgerinnen und Bürgern, die die Gefahrenstelle rechtzeitig meldeten und so zur schnellen Beseitigung beitrugen.

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