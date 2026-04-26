Freiwillige Feuerwehr Stadt Petershagen

FW Petershagen: PKW liegt nach Verkehrsunfall auf dem Dach

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Petershagen (ots)

Im Kreuzungsbereich Wegholmer Straße/Südfelder Straße kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Ein PKW kam nach dem Zusammenstoß auf einem angrenzenden Feld auf dem Dach zum liegen. Alle beteiligten Personen konnten ihre Fahrzeuge selbstständig verlassen und wurden durch den Rettungsdienst versorgt. Nach rund 45 Minuten konnte die Feuerwehr die Einsatzstelle verlassen. Es waren die Löschgruppen Friedewalde, Südfelde, Meßlingen und Lahde im Einsatz.

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