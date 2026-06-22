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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Kämpfelbach - Fünf Fahrverbote nach Geschwindigkeitsmessung auf B10

Kämpfelbach (ots)

Beamte der Verkehrspolizei Pforzheim haben am Sonntag, zwischen 10:30 Uhr und 15:00 Uhr, die Einhaltung der Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Bundesstraße 10, Gemarkung Kämpfelbach-Ersingen, in Fahrtrichtung Pforzheim überwacht. Von insgesamt 726 gemessenen Fahrzeugen waren 34 Pkw-Lenker zu schnell unterwegs.

Fünf Fahrzeugführer müssen mit einem Fahrverbot rechnen, da sie mindestens 41 km/h zu schnell fuhren.

Trauriger Spitzenreiter war ein BMW-Fahrer, der mit 153 km/h bei erlaubten 100 km/h gemessen wurde. Er überschritt hierbei die erlaubte Höchstgeschwindigkeit erheblich und muss somit mit einem Monat Fahrverbot, zwei Punkten und 480 Euro Bußgeld rechnen.

Zur stetigen Erhöhung der Verkehrssicherheit wird die Polizei ihre Kontrollen weiterhin fortsetzen. Überhöhte Geschwindigkeit ist noch immer eine der Hauptunfallursachen. Weitere Informationen finden Sie unter dem Link: www.gib-acht-im-verkehr.de

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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