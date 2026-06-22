Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Horb am Neckar - Fahrzeug überschlägt sich - Fahrer offenbar alkoholisiert

Horb am Neckar (ots)

Ein Fahrzeugführer ist in der Nacht auf Samstag zwischen Dettingen und Dießen offenbar alkoholisiert mit seinem Pkw verunfallt und dabei verletzt worden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ging gegen 00:30 Uhr über eine automatische Notrufmeldung des Mobiltelefons des Fahrers sowie zeitgleich über ein eCall-System die Meldung über einen Verkehrsunfall ein. Einsatzkräfte fanden auf der Landesstraße 398 zwischen Dettingen und Dießen einen auf der Seite liegenden Pkw vor. Der Fahrer wurde in der Nähe der Unfallstelle angetroffen.

Aufgrund seiner Verletzungen wurde der Mann durch den Rettungsdienst zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Ein dort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Der 44-jährige Fahrer musste Blutproben sowie seinen Führerschein abgeben.

Der verunfallte Mercedes-Benz wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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