Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Neuenhaus - Verkehrsunfallflucht auf Parkplatz - Polizei sucht Zeugen

Neuenhaus (ots)

Am Samstag, den 23.05.2026, kam es gegen 19:40 Uhr auf einem Parkplatz an der Veldhausener Straße in Neuenhaus zu einer Verkehrsunfallflucht. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beim Ausparken einen ordnungsgemäß abgestellten orangefarbenen Ford Ranger. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort.

Der Geschädigte konnte noch beobachten, wie ein silberner Suzuki mit Nordhorner Kennzeichen den Parkplatz verließ. Bei dem Fahrer soll es sich um einen älteren Mann gehandelt haben. Vermutlich entstand an dem Suzuki ein Schaden im Bereich der vorderen rechten Fahrzeugseite. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang, zum beteiligten Fahrzeug oder zum Fahrer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/3090 zu melden.

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