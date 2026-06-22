Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Fahrradfahrer stürzt alkoholisiert - über 2,1 Promille festgestellt

Freudenstadt (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache für den Sturz eines Zweiradfahrers am Sonntagmittag gegen 14:30 Uhr in Freudenstadt gewesen sein.

Gegen Mittag befuhr ein 26-jähriger Pedelecfahrer die Schillerstraße in Fahrtrichtung Christophstal. Im Verlauf der Fahrt kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und stürzte an einem dortigen Bordstein zu Boden.

Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest erbrachte einen Wert von über 2,1 Promille. Zur weiteren medizinischen Abklärung möglicher Verletzungen wurde der 26-Jährige vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Dort wurde ihm im Anschluss auch eine Blutprobe entnommen.

Den Zweiradführer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Christian Schulze, Pressestelle

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