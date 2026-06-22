PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Freudenstadt - Fahrradfahrer stürzt alkoholisiert - über 2,1 Promille festgestellt

Freudenstadt (ots)

Alkoholische Beeinflussung könnte die Ursache für den Sturz eines Zweiradfahrers am Sonntagmittag gegen 14:30 Uhr in Freudenstadt gewesen sein.

Gegen Mittag befuhr ein 26-jähriger Pedelecfahrer die Schillerstraße in Fahrtrichtung Christophstal. Im Verlauf der Fahrt kam der Mann nach links von der Fahrbahn ab und stürzte an einem dortigen Bordstein zu Boden.

Ein noch vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest erbrachte einen Wert von über 2,1 Promille. Zur weiteren medizinischen Abklärung möglicher Verletzungen wurde der 26-Jährige vorsorglich durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert. Dort wurde ihm im Anschluss auch eine Blutprobe entnommen.

Den Zweiradführer erwartet nun eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr.

Christian Schulze, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Pforzheim mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Pforzheim
Alle Meldungen Alle
  • 22.06.2026 – 11:30

    POL-Pforzheim: Gleich zwei alkoholisierte E-Scooter-Fahrer am Wochenende aus dem Verkehr gezogen

    Pforzheim (ots) - Am vergangenen Wochenende mussten Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord gleich zwei E-Scooter-Fahrer stoppen, die erheblich unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr in Pforzheim teilnahmen. Den ersten Fall registrierten die Einsatzkräfte bereits am frühen Samstagmorgen gegen 02:40 Uhr in der Jahnstraße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle ...

    mehr
  • 22.06.2026 – 11:15

    POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Betrunken am Steuer

    Birkenfeld (ots) - Stark alkoholisiert ist ein 56-Jähriger am Sonntagmittag mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen. Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 13:40 Uhr einen augenscheinlich betrunkenen Porsche-Fahrer bei einer Tankstelle in der Wildbader Straße. Der 56-Jährige konnte durch Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd an seinem Fahrzeug angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 16:50

    POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

    Loßburg (ots) - Am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr ist es auf der Landesstraße 408 zwischen Loßburg und Dottenweiler zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 87-jähriger Mercedes-Fahrer gemeinsam mit seiner Beifahrerin die aus Richtung Vierundzwanzig Höfe und wollte an der Einmündung zur L 408 nach links ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren