Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (FDS) Loßburg - Verkehrsunfall fordert drei Verletzte

Loßburg (ots)

Am Freitagmittag gegen 14:30 Uhr ist es auf der Landesstraße 408 zwischen Loßburg und Dottenweiler zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen befuhr ein 87-jähriger Mercedes-Fahrer gemeinsam mit seiner Beifahrerin die aus Richtung Vierundzwanzig Höfe und wollte an der Einmündung zur L 408 nach links in Richtung Loßburg einbiegen. Hierbei übersah er einen 60-jährigen Fahrer eines Opel, der auf der L 408 in Richtung Dottenweiler unterwegs war, und missachtete dessen Vorfahrt.

Es kam zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Folge alle drei Insassen verletzt wurden. Nach erster notärztlicher Versorgung wurden sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von rund 60.000 Euro. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Alexander Uhr, Pressestelle

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