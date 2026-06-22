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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Birkenfeld - Betrunken am Steuer

Birkenfeld (ots)

Stark alkoholisiert ist ein 56-Jähriger am Sonntagmittag mit seinem Fahrzeug unterwegs gewesen.

Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 13:40 Uhr einen augenscheinlich betrunkenen Porsche-Fahrer bei einer Tankstelle in der Wildbader Straße. Der 56-Jährige konnte durch Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Süd an seinem Fahrzeug angetroffen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von knapp über 2,6 Promille. Da der Mann seinen Fahrzeugschlüssel nicht mehr auffinden und der Pkw nicht verschlossen werden konnte, musste dieser abgeschleppt werden.

Neben einer Blutprobe musste der Fahrer auch seinen Führerschein abgeben.

Melanie Konrad, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: 07231 186-1111
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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