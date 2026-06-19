Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Stammheim - Arbeiter bei Gartenarbeiten schwer verletzt

Stammheim (ots)

Am Freitagvormittag gegen 08:30 Uhr ist es im Alemannenweg in Stammheim zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen.

Ein 32-jähriger Landschaftsgärtner führte auf einem Grundstück Arbeiten mit einem Minibagger durch, als das Arbeitsgerät aus bislang ungeklärter Ursache umkippte. Der Mann wurde dabei unter der Maschine eingeklemmt.

Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten den Verletzten mit erheblichem Aufwand aus seiner Zwangslage befreien. Im Anschluss wurde er durch einen Notarzt erstversorgt.

Der 32-Jährige erlitt lebensgefährliche Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Alexander Uhr, Pressestelle

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