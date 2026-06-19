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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Holzbronn - Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Holzbronn (ots)

Am Donnerstagvormittag gegen 09:38 Uhr war ein 62-jähriger Fahrer eines Nissan auf der Ortsverbindung von Holzbronn in Richtung Lindenrain unterwegs. An der Einmündung zur Bundesstraße 296 beabsichtigte der Mann nach links in Richtung der Bundesstraße einzubiegen.

Hierbei übersah er einen 66-jährigen Radfahrer, der die Einmündung ordnungsgemäß passierte. Es kam zum Zusammenstoß, in dessen Folge der Radfahrer auf die Fahrbahn geschleudert wurde und mehrere Meter weiter zum Liegen kam.

Der 66-Jährige erlitt hierbei schwere Verletzungen und wurde nach erster medizinischer Versorgung durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Der entstandene Sachschaden wird von der Polizei auf rund 5.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

Alexander Uhr, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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