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Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Herrenalb - Radfahrer nach Sturz im Krankenhaus verstorben

Bad Herrenalb (ots)

Nach einem schweren Sturz am Freitagabend ist ein 66-jähriger Radfahrer am darauffolgenden Tag im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen.

Nach den bisherigen Ermittlungen war der Mann gegen 20:55 Uhr im Ortsteil Bernbach auf dem Herrenalber Weg aus Bad Herrenalb kommend in Richtung Wald unterwegs. Im Übergangsbereich von der asphaltierten Straße auf einen Schotterweg übersah er mutmaßlich die veränderten Fahrbahnverhältnisse. In einer anschließenden Linkskurve kam er ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte in den Grünstreifen.

Ein aufmerksamer Zeuge entdeckte den bewusstlosen Mann kurz darauf und verständigte die Rettungskräfte. Nach einer erfolgreichen Reanimation vor Ort wurde der 66-Jährige durch eine Rettungswagen-Besatzung in ein Krankenhaus transportiert. Trotz aller medizinischen Bemühungen verstarb er dort am Samstag.

Der Fahrradfahrer trug zum Unfallzeitpunkt einen Helm.

Benedikt Sengle, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
E-Mail: pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

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