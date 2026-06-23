Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Niefern-Öschelbronn - Unbekannte scheitern bei Dieseldiebstahl

Niefern-Öschelbronn (ots)

Unbekannte Täter haben versucht, auf dem Gelände einer Firma in Niefern-Öschelbronn Diesel zu entwenden.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen verschafften sich die Täter zwischen Sonntag, 20:00 Uhr, und Montag, 07:00 Uhr, Zutritt zu einem Firmengelände in der Birkenstraße. Hierzu öffneten sie einen Bauzaun, indem sie diesen anhoben und zur Seite verschoben.

Anschließend machten sich die Unbekannten an einem 2.000-Liter-Dieseltank zu schaffen und brachen den Tankdeckel gewaltsam auf. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde jedoch kein Kraftstoff entwendet. Es wird davon ausgegangen, dass die Täter bei der Tatausführung gestört wurden.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich beim Polizeirevier Mühlacker unter der Telefonnummer 07041 9693-0 zu melden.

Carmela Rinaldo, Pressestelle

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