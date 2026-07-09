Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Vollsperrung nach Frontalzusammenstoß auf der B426

Mühltal (ots)

Am Donnerstag kam es gegen 07:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B426 zwischen Nieder-Ramstadt und Eberstadt. Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Groß-Bieberau fuhr aus Fahrtrichtung Eberstadt in Fahrtrichtung Nieder-Ramstadt und geriet aus bisher unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte er frontal mit dem Gegenverkehr. Der 25-jährige Pkw-Fahrer aus Ober-Ramstadt, der ihm entgegen fuhr, wurde leicht verletzt.

Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die Fahrbahn musste für mehrere Stunden vollgesperrt werden.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und verloren Betriebsmittel. Sie mussten abgeschleppt werden.

Die beiden Fahrer wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell