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Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Otzberg-Lengfeld: Feldbrand ruft Feuerwehr und Polizei auf den Plan

Otzberg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (9.7.) kam es gegen 15 Uhr auf einem Feld an der Bundesstraße 426 zu einem Brand. Weiterhin fingen hierdurch mehrere Heuballen Feuer. Die zügig hinzugezogene Feuerwehr hat den Brand unter Kontrolle und ist derzeit mit den Löscharbeiten beschäftigt. Nach ersten Schätzungen brannte eine Gesamtfläche von circa sieben Hektar.

Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde bei dem Brand bislang niemand verletzt. Die Höhe des Sachschadens und was genau den Brand ausgelöst hat, ist aktuell noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südhessen
Pressestelle
Klappacher Straße 145
64285 Darmstadt
Murat Avci
Telefon: 06151 / 969 - 13 120
Mobil: 0173 / 4192693
https://www.polizei.hessen.de/
Pressestelle (zentrale Erreichbarkeit):
Telefon: 06151 / 969 - 13500
E-Mail: pressestelle.ppsh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell

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