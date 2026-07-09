POL-DA: Bürstadt: Zivile Verkehrsfahnder stoppen Motorradfahrer/66 "Sachen" zu schnell

Büttelborn (ots) - Am Donnerstag (09.07.), gegen 15.00 Uhr, kam es zum Brand im Zimmer einer Wohnung im 3. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses "An der Großen Tanne". Bei Brandausbruch befanden sich nach ersten Erkenntnissen keine Personen mehr in der Wohnung. Es wurde niemand verletzt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten den Brand anschließend rasch unter ...

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