POL-DA: Bürstadt: Zivile Verkehrsfahnder stoppen Motorradfahrer/66 "Sachen" zu schnell
Bürstadt (ots)
Zivile Verkehrsfahnder des Polizeipräsidiums Südhessen stoppten am Donnerstagnachmittag (09.07.) auf der Bundesstraße 47 einen 36 Jahre alten Motorradfahrer. Der Biker passierte den Streckenabschnitt, auf dem maximal 100 km/h erlaubt sind, mit 166 "Sachen". Den 36-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein zweimonatiges Fahrverbot.
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