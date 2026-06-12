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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Einsatz der Bundespolizei aufgrund einer abgerissenen Oberleitung

Schwäbisch Gmünd (ots)

Am Freitagmorgen (12.06.2026) kam es im Bereich von Schwäbisch Gmünd nach dem Abriss der Oberleitung zu einem Einsatz der Bundespolizei.

Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen befuhr ein Intercity mit dem Laufweg von Nürnberg nach Stuttgart gegen 07:20 Uhr die Remsbahn im Bereich von Schwäbisch Gmünd, als es bei einer Geschwindigkeit von 110 km/h zu einem Abriss der Oberleitung kam.

Der Triebfahrzeugführer des Zuges leitete daraufhin eine Schnellbremsung ein und brachte den Zug zum Stehen. Hierbei blieb die abgerissene Oberleitung auf dem stehenden Zug liegen. Die 50 im Zug befindlichen Fahrgäste sowie der Triebfahrzeugführer wurden hierbei nicht verletzt.

Aufgrund des Vorfalls wurde die Bahnstrecke in beide Richtungen für den Zugverkehr gesperrt.

Nachdem die Oberleitung abgeschaltet und durch den Notfallmanager der Deutschen Bahn geerdet worden war, konnten die Reisenden durch Einsatzkräfte der Bundespolizei aus dem Zug evakuiert werden. Sie wurden mittels Bussen an ihren Zielort weiterbefördert.

Erste Ermittlungen der Bundespolizei ergaben, dass offenbar Äste in die Oberleitung ragten. Bei der Durchfahrt des Zuges kam es mutmaßlich zu einer Berührung der Oberleitung und der Äste, was wiederum einen Stromüberschlag verursacht haben soll. In der Folge dessen kam es offenbar zum Abriss der Oberleitung. Sowohl die Oberleitung als auch der betroffene Zug wurden hierdurch erheblich beschädigt. Die Bundespolizei schließt derzeit ein Fremdverschulden aus. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Zug durch eine Diesellok abgeschleppt.

Aufgrund der Beschädigungen bleibt die Bahnstrecke im Bereich von Schwäbisch Gmünd bis auf Weiteres gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Samuel Rosenberger
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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