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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 35-Jähriger am Bahnhof Tübingen angegriffen - Tatverdächtiger festgenommen

Tübingen (ots)

Am frühen Freitagmorgen (12.06.2026) kam es im Bahnhof Tübingen zu einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der ein 35-jähriger Mann angegriffen wurde.

Nach bisherigen Erkenntnissen ereignete sich der Vorfall gegen 06:15 Uhr auf dem Weg von der Wartehalle zu den Bahnsteigen. Ein 27-jähriger afghanischer Staatsangehöriger soll den 35-jährigen deutschen Staatsangehörigen zunächst im Eingangsbereich der Bahnhofshalle aus bislang ungeklärten Gründen mehrfach zur Seite geschoben haben. Dadurch konnte der Geschädigte nach eigenen Angaben eine Tür nicht passieren.

Im weiteren Verlauf soll der Tatverdächtige wiederholt versucht haben, den 35-Jährigen mit den Fäusten im Gesichtsbereich zu schlagen. Der Geschädigte konnte die Angriffe wohl nur durch das Hochhalten seiner Hände abwehren.

Auch am Bahnsteig ließ der 27-Jährige nach aktuellem Stand nicht von dem Mann ab. Da sich der 35-jährige Geschädigte offenbar nicht anders verteidigen konnte, setzte schließlich ein mitgeführtes Tierabwehrspray ein und stieg in seinen abfahrbereiten Zug.

Der Geschädigte informierte anschließend den Triebfahrzeugführer über den Vorfall. Dieser verständigte umgehend die Bundespolizei. Die eingesetzten Beamten konnten den 27-jährigen Tatverdächtigen noch am Bahnsteig antreffen und vorläufig festnehmen.

Der 35-Jährige erstattete am selben Tag Anzeige im Bundespolizeirevier Tübingen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung dauern an.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Janna Küntzle
Telefon: 0711/55049 1050
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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