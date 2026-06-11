Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Jugendliche verursachen Polizeieinsatz

Stuttgart (ots)

Am Donnerstagmorgen (11.06.2026) kam es am S-Bahnhaltepunkt Stuttgart Schwabstraße zu einem Einsatz der Bundespolizei.

Derzeitigen Informationen zufolge wurden zwei 16-Jährige durch Mitarbeiter der Deutschen Bahn schlafend in einer S-Bahn der Linie S6 festgestellt und von der Weiterfahrt ausgeschlossen. Auch wurde aufgrund der unklaren Situation eine Streife der Bundespolizei angefordert. Im Rahmen der ersten polizeilichen Maßnahmen konnten die Beamten bei einem der Jugendlichen Betäubungsmittel sowie mehrere Hieb- und Stichwaffen auffinden. Der deutsche Staatsangehörige sowie seine Begleiterin wurden daraufhin zum Bundespolizeirevier Stuttgart verbracht. Da zudem nicht ausgeschlossen werden konnte, dass beide Personen unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen, wurden sie durch den alarmierten Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Durch die polizeilichen Maßnahmen kam es zu Verzögerungen im S-Bahnverkehr.

Die weiteren Ermittlungen wegen der Verstöße gegen das Waffen- und Betäubungsmittelgesetz werden zuständigkeitshalber durch das Polizeipräsidium Ludwigsburg geführt.

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